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Карпова Матрона Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Тихон Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1852

Дочь: Карпова (Карпова) Наталия Тихоновна

Отец ребёнка: Карпов Тихон Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.04.1855

Сын: Карпов Мартин Тихонович

Отец ребёнка: Карпов Тихон Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.09.1856

Дочь: Миротинцева (Карпова) Ефимия Тихоновна

Отец ребёнка: Карпов Тихон Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1859

Сын: Карпов Тит Тихонович

Отец ребёнка: Карпов Тихон Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1863

Дочь: Карпова (Карпова) Татьяна Тихоновна

Отец ребёнка: Карпов Тихон Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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