Карпова Матрона Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1852
Дочь: Карпова (Карпова) Наталия Тихоновна
Отец ребёнка: Карпов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
16.04.1855
Отец ребёнка: Карпов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
15.09.1856
Дочь: Миротинцева (Карпова) Ефимия Тихоновна
Отец ребёнка: Карпов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
17.08.1859
Сын: Карпов Тит Тихонович
Отец ребёнка: Карпов Тихон Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1863
Дочь: Карпова (Карпова) Татьяна Тихоновна
Отец ребёнка: Карпов Тихон Иванович
Смерть
Неизвестно