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Багрова Варвара Андреевна

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Место рождения

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Барышка Андрей Васильевич

Мать: не указана

Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1864

Муж: Багров Авраамий (Абрам) Максимович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Никишечкина Дарья Багрова

Отец ребёнка: Багров Авраамий (Абрам) Максимович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Багров Иван Абрамович

Отец ребёнка: Багров Авраамий (Абрам) Максимович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Панфутова Прасковья Багрова

Отец ребёнка: Багров Авраамий (Абрам) Максимович

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Багров Арсений Абрамович

Отец ребёнка: Багров Авраамий (Абрам) Максимович

Деревня Варваровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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