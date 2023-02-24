Багрова Варвара Андреевна
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1845
Отец: Барышка Андрей Васильевич
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
10.?.1864
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Никишечкина Дарья Багрова
Отец ребёнка: Багров Авраамий (Абрам) Максимович
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Багров Авраамий (Абрам) Максимович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Панфутова Прасковья Багрова
Отец ребёнка: Багров Авраамий (Абрам) Максимович
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Багров Авраамий (Абрам) Максимович
Деревня Варваровка , Ульяновская область
Смерть
Неизвестно