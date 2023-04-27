кн. Шаховская (Украинцева) Степанида Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1701
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Украинцев Емельян Игнатьевич
Мать: Украинцева Устинья
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1696
Рождение ребёнка
Около 1698
Дочь: Милославская (кж. Шаховская) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Шаховской Андрей Федорович
Смерть
Около 1701