кн. Шаховская (Украинцева) Степанида Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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кн. Шаховская (Украинцева) Степанида Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1701

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Украинцев Емельян Игнатьевич

Мать: Украинцева Устинья

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1696

Муж: Шаховской Андрей Федорович

Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: Милославская (кж. Шаховская) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Шаховской Андрей Федорович

Смерть
Около 1701

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