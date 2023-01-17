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Феодосия Петрова

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Место рождения

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
20.01.1869

Муж: Платон (Трифонов)

Рождение ребёнка
02.08.1870

Сын: Лаврентий Платонов

Отец ребёнка: Платон (Трифонов)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.10.1872

Дочь: Зиновья Платонова

Отец ребёнка: Платон (Трифонов)

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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