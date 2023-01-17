Феодосия Петрова
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1869
Муж: Платон (Трифонов)
Рождение ребёнка
02.08.1870
Сын: Лаврентий Платонов
Отец ребёнка: Платон (Трифонов)
Рождение ребёнка
30.10.1872
Дочь: Зиновья Платонова
Отец ребёнка: Платон (Трифонов)
Смерть
Неизвестно