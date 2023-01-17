Аксенова (Стебаева) Ольга Петрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1882
Рождение ребёнка
17.11.1884
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Аксенов Иоанн Мардариевич
Воспр,Матющенко Роман Корнилиев,Лихкодимова Пераскева Алексиева
Рождение ребёнка
03.08.1895 ст.
Отец ребёнка: Аксенов Иоанн Мардариевич
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.
Отец ребёнка: Аксенов Иоанн Мардариевич
Смерть
Неизвестно