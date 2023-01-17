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Аксенова (Стебаева) Ольга Петрова

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Место рождения

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Хошеутово, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
12.11.1882

Муж: Аксенов Иоанн Мардариевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.11.1884

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Аксенов Иоанн Мардариевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Воспр,Матющенко Роман Корнилиев,Лихкодимова Пераскева Алексиева
Рождение ребёнка
03.08.1895 ст.

Сын: Аксенов Матвей Иванович

Отец ребёнка: Аксенов Иоанн Мардариевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
01.07.1906 ст.

Сын: Аксенов Филипп Иоаннов

Отец ребёнка: Аксенов Иоанн Мардариевич

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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