Кованько Иван Трофимович
Место рожденияРоссия, Полтава
Дата рождения1875
Дата смертиПосле 1921
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Кованько Трофим Осипович
Мать: не указана
Россия, Полтава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кованько Варвара Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Мать ребёнка: Кованько Варвара Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1921