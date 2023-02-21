Кованько Иван Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кованько Иван Трофимович

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Место рождения

Россия, Полтава

Дата рождения

1875

Дата смерти

После 1921

Пол

Мужской

Отец

1827 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Кованько Трофим Осипович

Мать: не указана

Россия, Полтава
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кованько Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Мать ребёнка: Кованько Варвара Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кованько Варвара Андреевна

Смерть
После 1921
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