Никон Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никон Дорофеевич

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Агафья Никоновна

Мать ребёнка: Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Семен Никонович

Мать ребёнка: Марфа Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765

Сын: Антон Никонович

Мать ребёнка: Марфа Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1768

Сын: Кузьма Никонович

Мать ребёнка: Марфа Матвеевна

Смерть
Неизвестно

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