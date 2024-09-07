Никон Дорофеевич
Место рождения
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Агафья Никоновна
Мать ребёнка: Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Семен Никонович
Мать ребёнка: Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
1765
Сын: Антон Никонович
Мать ребёнка: Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Кузьма Никонович
Мать ребёнка: Марфа Матвеевна
Смерть
Неизвестно