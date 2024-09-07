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Антон Никонович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Никон Дорофеевич

Мать: Марфа Матвеевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Максимовна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Авдотья Антоновна

Мать ребёнка: Улита Максимовна

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Улита Максимовна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Улита Максимовна

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Дарья Антоновна

Мать ребёнка: Улита Максимовна

Смерть
Неизвестно

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