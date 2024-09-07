Антон Никонович
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Никон Дорофеевич
Мать: Марфа Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Максимовна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Авдотья Антоновна
Мать ребёнка: Улита Максимовна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Улита Максимовна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Улита Максимовна
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Дарья Антоновна
Мать ребёнка: Улита Максимовна
Смерть
Неизвестно