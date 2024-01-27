Бабышева (Бахолдина?) Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Ион Исаевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Юнкина Татьяна Ионовна
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Ион Исаевич
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1893
Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Ион Исаевич
Турция Карс Ольшанка
Смерть
Неизвестно