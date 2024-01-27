Бабышева (Бахолдина?) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабышева (Бахолдина?) Ульяна Ивановна

Бабышева (Бахолдина?) Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Бабышев Семен Ионович

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Ион Исаевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Юнкина Татьяна Ионовна

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Ион Исаевич

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1893

Сын: Бабышев Григорий Ионович

Отец ребёнка: Бабышев Babashoff Ион Исаевич

Турция Карс Ольшанка
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close