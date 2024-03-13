Хвощинская (Вышеславцева) Ксения Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвощинская (Вышеславцева) Ксения Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головкин-Хвощинский (Хвощинский) Георгий (Юрий) Николаевич

Рождение ребёнка
08.07.1905

Дочь: Сергеева (Хвощинская) Татьяна Георгиевна

Отец ребёнка: Головкин-Хвощинский (Хвощинский) Георгий (Юрий) Николаевич

Смерть
Неизвестно

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