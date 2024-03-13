Хвощинская (Вышеславцева) Ксения Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.07.1905
Дочь: Сергеева (Хвощинская) Татьяна Георгиевна
Отец ребёнка: Головкин-Хвощинский (Хвощинский) Георгий (Юрий) Николаевич
Смерть
Неизвестно