Дрягин Сергей Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.2005
Дочь: Дрягина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.2014
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности