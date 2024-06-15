Екатерина Сергеева 1755 — найти родственников по фамилии на Familio
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Екатерина Сергеева

Место рождения

Афанасово, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Афанасово, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Фролов

Работа или профессия
Неизвестно
крепостной
Место жительства
Неизвестно
Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Фекла Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Фролов

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Фролов

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Федосья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Фролов

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Фролов

Телятьево, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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