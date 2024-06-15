Екатерина Сергеева
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Фролов
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Фекла Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Фролов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Фролов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Фролов
Рождение ребёнка
1782
Сын: Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Фролов
Смерть
Неизвестно