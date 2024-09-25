Кожин Николай Семенович
Место рождения
Дата рождения02.12.1918
Дата смерти24.03.1992
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1918
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.10.1949
Мать ребёнка: Кожина (Шашанова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
29.06.1951
Сын: Кожин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кожина (Шашанова) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
10.05.1954
Дочь: Николаева (Кожина) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Кожина (Шашанова) Мария Николаевна
Бракосочетание
06.12.1955
развод в 1982
Рождение ребёнка
07.07.1957
Мать ребёнка: Кожина (Шашанова) Мария Николаевна
Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
24.03.1992
Комсомольский, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
похоронен в г. Алатырь