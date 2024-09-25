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Кожин Николай Семенович

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Место рождения

Ждамирово, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

02.12.1918

Дата смерти

24.03.1992

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1920 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1918

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Ждамирово, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1949

Сын: Кожин Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Кожина (Шашанова) Мария Николаевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.06.1951

Сын: Кожин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кожина (Шашанова) Мария Николаевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.05.1954

Дочь: Николаева (Кожина) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Кожина (Шашанова) Мария Николаевна

Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.12.1955

Жена: Кожина (Шашанова) Мария Николаевна

развод в 1982
Рождение ребёнка
07.07.1957

Сын: Кожин Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кожина (Шашанова) Мария Николаевна

Серов, Серовский, Свердловская область
Смерть
24.03.1992
Комсомольский, Чамзинский муниципальный район, Республика Мордовия
похоронен в г. Алатырь

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