Волкова Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.
Отец: Иван Михайлов
Бракосочетание
09.09.1887 ст.
Григорий Устинович Волков (сын Устина Максимовича Волкова (19 лет, 1868 г.р.) и Варвара Ивановна (дочь кр-на Ивана Михайлова из села Демшинка (19 лет, 1868 г.р.), свидетели Николай Андреев, Афанасий П... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1890 ст.
Сын: Волков Капитон Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович
Николай Петров из сельца Большое Грызлово, Евдокия Андриановна (жена кр-на Романа Петрова) из сельца Демшинка
Рождение ребёнка
05.01.1894 ст.
Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович
Рождение ребёнка
26.03.1896 ст.
Сын: Волков Гавриил Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович
Крестные: Иван Афанасьев и Ксения Михайловна (жена Алексея Егорова из сельца Семеновское)
Рождение ребёнка
09.10.1898 ст.
Дочь: Волкова Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович
Крестные: Афанасий Павлов и Феодосия Александровна (жена Алексея Иванова (возможно, брат Варвары Ивановны) из сельца Демшинка)
Рождение ребёнка
05.12.1900 ст.
Сын: Волков Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович
Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович
Рождение ребёнка
17.02.1906
Сын: Волков Тимофей Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович
Рождение ребёнка
01.02.1908 ст.
Дочь: Волкова Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович
Крестные: Константин Григорьев и Марья Филипповна (жена Дмитрия Симеонова)
Рождение ребёнка
12.09.1909 ст.
Сын: Волков Никита Григорьевич
Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович
Крестные: Иван Григорьев и Ксения Никитична (жена Ивана Васильева, из сельца Дубачино)
Смерть
Неизвестно