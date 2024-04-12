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Волкова Варвара Ивановна

Место рождения

Демшинка, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868 ст.

Отец: Иван Михайлов

Мать: не указана

Демшинка, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
09.09.1887 ст.

Муж: Волков Григорий Устинович

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Григорий Устинович Волков (сын Устина Максимовича Волкова (19 лет, 1868 г.р.) и Варвара Ивановна (дочь кр-на Ивана Михайлова из села Демшинка (19 лет, 1868 г.р.), свидетели Николай Андреев, Афанасий П... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1890 ст.

Сын: Волков Капитон Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Николай Петров из сельца Большое Грызлово, Евдокия Андриановна (жена кр-на Романа Петрова) из сельца Демшинка
Рождение ребёнка
05.01.1894 ст.

Сын: Волков Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1896 ст.

Сын: Волков Гавриил Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Крестные: Иван Афанасьев и Ксения Михайловна (жена Алексея Егорова из сельца Семеновское)
Рождение ребёнка
09.10.1898 ст.

Дочь: Волкова Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Крестные: Афанасий Павлов и Феодосия Александровна (жена Алексея Иванова (возможно, брат Варвары Ивановны) из сельца Демшинка)
Рождение ребёнка
05.12.1900 ст.

Сын: Волков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.06.1902 ст.

Сын: Волков Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.02.1906

Сын: Волков Тимофей Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович

Рождение ребёнка
01.02.1908 ст.

Дочь: Волкова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Крестные: Константин Григорьев и Марья Филипповна (жена Дмитрия Симеонова)
Рождение ребёнка
12.09.1909 ст.

Сын: Волков Никита Григорьевич

Отец ребёнка: Волков Григорий Устинович

Трухачево, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Крестные: Иван Григорьев и Ксения Никитична (жена Ивана Васильева, из сельца Дубачино)
Смерть
Неизвестно
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