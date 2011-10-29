Антохин данила Вячеславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антохин данила Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.2011

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ва
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Место
Комментарий
Рождение
29.10.2011

Отец: Антохин Вячеслав Васильевич

Мать: не указана

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