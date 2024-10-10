Епистимья (Питинья) Федоровна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Епистимья (Питинья) Федоровна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шметев Илья Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.

Сын: Шметев Ефим Ильич

Отец ребёнка: Шметев Илья Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1844 ст.

Дочь: (Шметева) Домна Ильинична

Отец ребёнка: Шметев Илья Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Сын: Шметев Михаил Ильич

Отец ребёнка: Шметев Илья Иванович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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