Епистимья (Питинья) Федоровна
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шметев Илья Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1839 ст.
Сын: Шметев Ефим Ильич
Отец ребёнка: Шметев Илья Иванович
Рождение ребёнка
01.01.1844 ст.
Дочь: (Шметева) Домна Ильинична
Отец ребёнка: Шметев Илья Иванович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Шметев Михаил Ильич
Отец ребёнка: Шметев Илья Иванович
Смерть
Неизвестно