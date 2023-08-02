Тулатова (Туганова) Райзетхан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тулатова (Туганова) Райзетхан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Туганов Касполат

Мать: Туганова Госагура

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кубатиев Лиля

Отец ребёнка: Тулатов Хасанби

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тулатов Кермен

Отец ребёнка: Тулатов Хасанби

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тулатов Хасанби

Смерть
Неизвестно
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