Эрцель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эрцель

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Байбабаев Рахмин

Мать: Надя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давид

Мать ребёнка: Хавасов Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яйир

Мать ребёнка: Хавасов Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аелет

Мать ребёнка: Хавасов Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адас

Мать ребёнка: Хавасов Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шира

Мать ребёнка: Хавасов Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хавасов Анна

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