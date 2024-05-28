Эрцель
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Байбабаев Рахмин
Мать: Надя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давид
Мать ребёнка: Хавасов Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яйир
Мать ребёнка: Хавасов Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аелет
Мать ребёнка: Хавасов Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адас
Мать ребёнка: Хавасов Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шира
Мать ребёнка: Хавасов Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хавасов Анна