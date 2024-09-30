Райккерус (Кауранен) Мария Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
03.02.1920
Сын: Райккерус Константин Иванович
Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович
Рождение ребёнка
06.02.1921
Дочь: (Райккерус) Лемпи Ивановна
Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович
Рождение ребёнка
07.12.1922
Дочь: (Райккерус) Лемпи Ивановна
Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович
Рождение ребёнка
03.08.1924
Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1926
Сын: Райккерус Александр Иванович
Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович
Рождение ребёнка
26.09.1930
Дочь: (Райккерус) Елена Ивановна
Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно