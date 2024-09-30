Райккерус (Кауранен) Мария Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Кауранен) Мария Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1919

Муж: Райккерус Иван Михайлович

Рождение ребёнка
03.02.1920

Сын: Райккерус Константин Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.02.1921

Дочь: (Райккерус) Лемпи Ивановна

Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.12.1922

Дочь: (Райккерус) Лемпи Ивановна

Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
03.08.1924

Сын: Райккерус Суло Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.06.1926

Сын: Райккерус Александр Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.09.1930

Дочь: (Райккерус) Елена Ивановна

Отец ребёнка: Райккерус Иван Михайлович

Райкузи, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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