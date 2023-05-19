Екатерина Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти02.04.1846
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.01.1837
Рождение ребёнка
15.07.1838
Дочь: Агрипина Львовна
Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев
Рождение ребёнка
12.02.1841
Сын: Архип Львов
Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев
Рождение ребёнка
16.05.1842
Сын: Константин Львов
Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев
Рождение ребёнка
29.07.1844
Сын: Евсигней Львов
Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1846
Причина смерти: простуда