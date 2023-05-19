Екатерина Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

02.04.1846

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.01.1837

Муж: Пелевин Леонтий Артемьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
15.07.1838

Дочь: Агрипина Львовна

Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.02.1841

Сын: Архип Львов

Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.05.1842

Сын: Константин Львов

Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1844

Сын: Евсигней Львов

Отец ребёнка: Пелевин Леонтий Артемьев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
02.04.1846
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: простуда
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