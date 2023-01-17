Зайцева (?) Матрена Титова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1916
Дочь: Татьяна Афанасьева
Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Алексеев
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно