Зайцева (?) Матрена Титова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (?) Матрена Титова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1916

Дочь: Татьяна Афанасьева

Отец ребёнка: Зайцев Афанасий Алексеев

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайцев Афанасий Алексеев

Место жительства
Неизвестно
д. Петрово, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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