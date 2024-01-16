Зверева (Морозова) Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева (Морозова) Надежда Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.12.1989

Муж: Зверев Роман Леонидович

Рождение ребёнка
?.11.1990

Дочь: Зверева Наталья Романовна

Отец ребёнка: Зверев Роман Леонидович

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.12.1995

Дочь: Зверева Алена Романовна

Отец ребёнка: Зверев Роман Леонидович

Хотьково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

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