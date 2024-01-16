Зверева (Морозова) Надежда Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.12.1989
Рождение ребёнка
?.11.1990
Дочь: Зверева Наталья Романовна
Отец ребёнка: Зверев Роман Леонидович
Рождение ребёнка
19.12.1995
Дочь: Зверева Алена Романовна
Отец ребёнка: Зверев Роман Леонидович