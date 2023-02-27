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(Фисенко) Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фисенко Григорей

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1836

Сын: Фисенко Архип

Отец ребёнка: Фисенко Григорей

Рождение ребёнка
28.04.1844

Сын: Фисенко Пётр

Отец ребёнка: Фисенко Григорей

Смерть
Неизвестно

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