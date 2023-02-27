(Фисенко) Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фисенко Григорей
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.02.1836
Сын: Фисенко Архип
Отец ребёнка: Фисенко Григорей
Рождение ребёнка
28.04.1844
Сын: Фисенко Пётр
Отец ребёнка: Фисенко Григорей
Смерть
Неизвестно