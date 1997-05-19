Королёва Наталия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролёва Наталия Максимовна

Королёва Наталия Максимовна

Место рождения

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область

Дата рождения

19.05.1997

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1997

Отец: Королёв Максим М

Мать: Шиловская-Королёва Ольга Александровна

Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close