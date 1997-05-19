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Королёва Наталия Максимовна
Королёва Наталия Максимовна
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Древо
Место рождения
Мончегорск
, город Мончегорск, Мурманская область
Дата рождения
19.05.1997
Пол
Женский
Отец
Королёв Максим М
Мать
Шиловская-Королёва Ольга Александровна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1997
Отец:
Королёв Максим М
Мать:
Шиловская-Королёва Ольга Александровна
Мончегорск
, город Мончегорск, Мурманская область
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