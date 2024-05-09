Чередилина (Шабанова) Надежда Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередилина (Шабанова) Надежда Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1921

Муж: Чередилин Петр Яковлевич

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чередилин Петр Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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