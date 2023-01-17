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Кашин Борис Александрович

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Место рождения

Лядово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1903

Дата смерти

25.09.1937

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1893 г.р.

Дети

Между 1924 и 1925 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кашин Александр Михайлович

Мать: не указана

Лядово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Между 01.02.1924 и 01.07.1925

Сын: Кашин Михаил Борисович

Мать ребёнка: Лядова Екатерина Ивановна

Лядово, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лядова Екатерина Ивановна

Первый муж- Лядов Александр Александрович. Бракосочетание 9.11.1912 г. Погиб в 1 мировой войне.
Смерть
25.09.1937
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