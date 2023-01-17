Кашин Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти25.09.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кашин Александр Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 01.02.1924 и 01.07.1925
Мать ребёнка: Лядова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Первый муж- Лядов Александр Александрович. Бракосочетание 9.11.1912 г. Погиб в 1 мировой войне.
Смерть
25.09.1937