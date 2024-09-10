Ханафиев Алмаз Юсупович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1972
Дата смертиОколо 10.09.2024
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1972
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Около 10.09.2024
Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
На рыбалке упал в воду.