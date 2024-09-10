Ханафиев Алмаз Юсупович 15.05.1972 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ханафиев Алмаз Юсупович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1972

Дата смерти

Около 10.09.2024

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1949 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1972

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Ханафиева (Чернобровкина) Зина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Около 10.09.2024
Лубяны, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
На рыбалке упал в воду.

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