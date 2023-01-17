Кондюрина Наталья Иоакимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондюрина Наталья Иоакимовна

Кондюрина Наталья Иоакимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1714

Сын: Кондюрин Никита Павлович

Отец ребёнка: Кондюрин Павел Кондратьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1722

Сын: Кондюрин Федор Павлович

Отец ребёнка: Кондюрин Павел Кондратьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1728

Сын: Кондюрин Андрей Павлович

Отец ребёнка: Кондюрин Павел Кондратьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Кондюрин Никифор Павлович

Отец ребёнка: Кондюрин Павел Кондратьевич

Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондюрин Павел Кондратьевич

Место жительства
Неизвестно
Асташиха, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close