Кондюрина Наталья Иоакимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Отец ребёнка: Кондюрин Павел Кондратьевич
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Кондюрин Павел Кондратьевич
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Кондюрин Павел Кондратьевич
Рождение ребёнка
1731
Сын: Кондюрин Никифор Павлович
Отец ребёнка: Кондюрин Павел Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно