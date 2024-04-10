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Наталья Никитина

Место рождения

Богдановка, Владимирский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Богдановка, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
1754

Сын: Федор Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Головино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Иванова Ксения

Отец ребёнка: Иван Васильев

Головино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Екатерина Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Головино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Головино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Алексей Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

Головино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Агрипена Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

Головино, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
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