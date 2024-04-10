Наталья Никитина
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Рождение ребёнка
1754
Сын: Федор Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Иванова Ксения
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Екатерина Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1767
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1774
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Агрипена Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно