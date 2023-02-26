Савельев Евстигней — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Евстигней

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Савельев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1918

Дочь: Булохова Лидия

Мать ребёнка: Савельева Наталья

Рождение ребёнка
1922

Сын: Савельев Иван Евстигнеевич

Мать ребёнка: Савельева Наталья

Рождение ребёнка
1923

Сын: Савельев Петр Евстигнеевич

Мать ребёнка: Савельева Наталья

г.Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева Наталья

Смерть
Неизвестно
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