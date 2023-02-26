Савельев Евстигней
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Савельев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1918
Дочь: Булохова Лидия
Мать ребёнка: Савельева Наталья
Рождение ребёнка
1922
Сын: Савельев Иван Евстигнеевич
Мать ребёнка: Савельева Наталья
Рождение ребёнка
1923
Сын: Савельев Петр Евстигнеевич
Мать ребёнка: Савельева Наталья
г.Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева Наталья
Смерть
Неизвестно