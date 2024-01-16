Лангер Фридерик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лангер Фридерик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

03.08.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Лангер Сильвестр Ян

Мать ребёнка: Лангер Текла

Рождение ребёнка
28.05.1852

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Лангер Текла

Рождение ребёнка
29.04.1854

Дочь: Амалия

Мать ребёнка: Лангер Текла

Рождение ребёнка
?.08.1856

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Лангер Текла

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.08.1899
Коломыя, Австрия
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