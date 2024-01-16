Лангер Фридерик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смерти03.08.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Лангер Сильвестр Ян
Мать ребёнка: Лангер Текла
Рождение ребёнка
28.05.1852
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Лангер Текла
Рождение ребёнка
29.04.1854
Дочь: Амалия
Мать ребёнка: Лангер Текла
Рождение ребёнка
?.08.1856
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Лангер Текла
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
03.08.1899
Коломыя, Австрия