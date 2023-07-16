Чемакина Ирина Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чемакина Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Чемакин Сергей Альбертович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чемакина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Чемакин Сергей Альбертович
Бракосочетание
Неизвестно