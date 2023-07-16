Чемакина Ирина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чемакина Ирина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чемакина Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Чемакин Сергей Альбертович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чемакина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Чемакин Сергей Альбертович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чемакин Сергей Альбертович

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