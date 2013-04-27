Брагина (Курашкина) Клавдия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагина (Курашкина) Клавдия Семеновна

Место рождения

Тагаево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

24.11.1930

Дата смерти

27.04.2013

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

СЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1930

Отец: Курашкин Семен Игнатьевич

Мать: Курашкина (Балашова) Варвара Федоровна

Тагаево, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сосновый Бор, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
01.11.1956

Муж: Брагин Иван Иванович

Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брагин Иван Иванович

Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брагин Иван Иванович

Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
09.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брагин Иван Иванович

Мухтолово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
27.04.2013
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

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