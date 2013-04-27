Брагина (Курашкина) Клавдия Семеновна
Место рождения
Дата рождения24.11.1930
Дата смерти27.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1930
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Сосновый Бор, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
01.11.1956
Муж: Брагин Иван Иванович
Рождение ребёнка
11.03.1957
Рождение ребёнка
03.06.1960
Рождение ребёнка
09.05.1967
Смерть
27.04.2013
Покров, Петушинский муниципальный район, Владимирская область