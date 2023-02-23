Б. Бещелак Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Алексей Васильевич
Смерть
Неизвестно