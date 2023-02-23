Б. Бещелак Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБ. Бещелак Наталья Петровна

Б. Бещелак Наталья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Алексей Васильевич

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Игушкин (алтай) Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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