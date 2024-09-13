Акулина Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Евсей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Порфирий Львович
Рождение ребёнка
?.05.1865
Дочь: Федосья Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий Львович
Рождение ребёнка
?.08.1866
Дочь: Васса Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий Львович
Рождение ребёнка
?.11.1876
Дочь: Екатерина Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий Львович
Рождение ребёнка
19.07.1879 ст.
Сын: Илья Парфирьевич
Отец ребёнка: Порфирий Львович
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно