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Акулина Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Евсей Петрович

Мать: Лесагина Екатерина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порфирий Львович

Рождение ребёнка
?.05.1865

Дочь: Федосья Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий Львович

Рождение ребёнка
?.08.1866

Дочь: Васса Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий Львович

Рождение ребёнка
?.11.1876

Дочь: Екатерина Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий Львович

Рождение ребёнка
19.07.1879 ст.

Сын: Илья Парфирьевич

Отец ребёнка: Порфирий Львович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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