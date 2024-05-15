Конощенкова (Якушенкова) Домна Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.12.1880 ст.
Дата смерти16.08.1967
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1880 ст.
Отец: Якушенков Иван Яковлевич
Мать: Якушенкова Анна Исаковна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.
Сын: Конощенков Фома Антонович
Отец ребёнка: Конощенков Антон Леонович
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.
Сын: Конощенков Николай Антонович
Отец ребёнка: Конощенков Антон Леонович
Рождение ребёнка
28.07.1914 ст.
Дочь: Еремеева (Конощенкова) Серафима Антоновна
Отец ребёнка: Конощенков Антон Леонович
Смерть
16.08.1967
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область