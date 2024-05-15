Конощенкова (Якушенкова) Домна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конощенкова (Якушенкова) Домна Ивановна

Место рождения

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

26.12.1880 ст.

Дата смерти

16.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1880 ст.

Отец: Якушенков Иван Яковлевич

Мать: Якушенкова Анна Исаковна

Кулаково, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конощенков Антон Леонович

Рождение ребёнка
06.10.1904 ст.

Сын: Конощенков Фома Антонович

Отец ребёнка: Конощенков Антон Леонович

Василево, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
14.11.1911 ст.

Сын: Конощенков Николай Антонович

Отец ребёнка: Конощенков Антон Леонович

Василево, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1914 ст.

Дочь: Еремеева (Конощенкова) Серафима Антоновна

Отец ребёнка: Конощенков Антон Леонович

Василево, Сутоцкая волость, Себежский уезд
Смерть
16.08.1967
Шилово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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