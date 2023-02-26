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Мария Фокина

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Место рождения

д.Залесье умершего помещика Фроловского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

23.07.1853

Дата смерти

01.10.1853

Пол

Женский

Отец

1801 г.р.

Мать

1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1853

Отец: Альховиков Фока Ильин

Мать: Альховикова Татьяна Павлова

д.Залесье умершего помещика Фроловского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.10.1853
д.Залесье умершего помещика Фроловского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной болезни
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