Мария Фокина
Место рожденияд.Залесье умершего помещика Фроловского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения23.07.1853
Дата смерти01.10.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1853
Отец: Альховиков Фока Ильин
д.Залесье умершего помещика Фроловского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.10.1853
д.Залесье умершего помещика Фроловского Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной болезни