Чепкин Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Чепкин Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1910
Сын: Чепкин Афанасий Михайлович
Мать ребёнка: Чепкина Ульяна Исаевна
Жмеринка, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.06.1914
Дочь: Григорьева (Чепкина) Милания Михайловна
Мать ребёнка: Чепкина Ульяна Исаевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Чепко (Чепкина) Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Чепкина Ульяна Исаевна
Рождение ребёнка
14.12.1919
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чепкина Ульяна Исаевна
Демьяновка, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно