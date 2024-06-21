Чепкин Михаил Матвеевич 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чепкин Михаил Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Чепкин Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1910

Сын: Чепкин Афанасий Михайлович

Мать ребёнка: Чепкина Ульяна Исаевна

Жмеринка, Вінницька область
Рождение ребёнка
15.06.1914

Дочь: Григорьева (Чепкина) Милания Михайловна

Мать ребёнка: Чепкина Ульяна Исаевна

Куропатино, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Чепко (Чепкина) Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Чепкина Ульяна Исаевна

Куропатино, Тамбовский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
14.12.1919

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чепкина Ульяна Исаевна

Демьяновка, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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