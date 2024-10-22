Тверитинов Ераст Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тверитинов Мирон Ксенофонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тверитинов Иван Ерастович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тверитинов Платон Ерастович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тверитинов Сергей Ерастович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно