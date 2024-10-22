Тверитинов Ераст Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тверитинов Ераст Миронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тверитинов Мирон Ксенофонтович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тверитинов Иван Ерастович

Мать ребёнка: не указана

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тверитинов Платон Ерастович

Мать ребёнка: не указана

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тверитинов Сергей Ерастович

Мать ребёнка: не указана

Коновалово, Елабужский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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