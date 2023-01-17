Валова (Чистякова? по 1 мужу?) Евдокия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалова (Чистякова? по 1 мужу?) Евдокия Александрова

Валова (Чистякова? по 1 мужу?) Евдокия Александрова

avatar

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.10.1867

Муж: Валов Фома Захаров

Рождение ребёнка
01.02.1868

Дочь: Ксения Фомина

Отец ребёнка: Валов Фома Захаров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1870

Дочь: Агриппина Фомина

Отец ребёнка: Валов Фома Захаров

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close