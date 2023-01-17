Валова (Чистякова? по 1 мужу?) Евдокия Александрова
Место рождения
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1867
Муж: Валов Фома Захаров
Рождение ребёнка
01.02.1868
Дочь: Ксения Фомина
Отец ребёнка: Валов Фома Захаров
Рождение ребёнка
16.06.1870
Дочь: Агриппина Фомина
Отец ребёнка: Валов Фома Захаров
Смерть
Неизвестно