Ермолаева Наталья Никандрова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889 ст.
Дата смерти06.04.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.
Бракосочетание
19.10.1908 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1910 ст.
Дочь: Анна Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван 1 Ильин
Рождение ребёнка
11.10.1911 ст.
Отец ребёнка: Ермолаев Иван 1 Ильин
Рождение ребёнка
15.08.1914 ст.
Дочь: Вера Иванова
Отец ребёнка: Ермолаев Иван 1 Ильин
Смерть
06.04.1915 ст.
от чахотки