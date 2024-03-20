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Ермолаева Наталья Никандрова

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1889 ст.

Дата смерти

06.04.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.10.1908 ст.

Муж: Ермолаев Иван 1 Ильин

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.06.1910 ст.

Дочь: Анна Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван 1 Ильин

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1911 ст.

Сын: Ермолаев Кузьма Иванов

Отец ребёнка: Ермолаев Иван 1 Ильин

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.08.1914 ст.

Дочь: Вера Иванова

Отец ребёнка: Ермолаев Иван 1 Ильин

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
06.04.1915 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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