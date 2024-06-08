Юдина (--) Елена Евсеевна 1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юдина (--) Елена Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

15.08.1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Степан Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Юдина Анна Степановна

Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович

Рождение ребёнка
03.05.1903

Сын: Юдин Николай Степанович

Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
27.05.1905

Сын: Юдин Иван Степанович

Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
15.08.1906
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]

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