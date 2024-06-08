Юдина (--) Елена Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти15.08.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юдин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Юдина Анна Степановна
Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович
Рождение ребёнка
03.05.1903
Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
27.05.1905
Сын: Юдин Иван Степанович
Отец ребёнка: Юдин Степан Иванович
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1905 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3349]
Смерть
15.08.1906
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]