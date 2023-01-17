Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1817 и 1824
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Наталья Яковлевна
Мать ребёнка: Параскева Степановна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Галактион Яковлевич
Мать ребёнка: Параскева Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1817 и 1824