Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1817 и 1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Наталья Яковлевна

Мать ребёнка: Параскева Степановна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Галактион Яковлевич

Мать ребёнка: Параскева Степановна

Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Степановна

Место жительства
Неизвестно
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Между 1817 и 1824
Панкратово, Тутаевский муниципальный район, Ярославская область
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