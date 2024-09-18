Туктарова (Индман) Наталия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туктарова (Индман) Наталия Александровна

Место рождения

Урюпинск

Дата рождения

07.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1971

Отец: Индман Александр Айзикович

Мать: Индман Маргарита Владимировна

Урюпинск
Бракосочетание
25.04.1991

Муж: Туктаров Артур Фаилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
13.11.1991

Сын: Туктаров Андрей Артурович

Отец ребёнка: Туктаров Артур Фаилович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.12.2001

Сын: Туктаров Олег Артурович

Отец ребёнка: Туктаров Артур Фаилович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

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