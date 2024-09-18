Туктарова (Индман) Наталия Александровна
Место рожденияУрюпинск
Дата рождения07.02.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.02.1971
Урюпинск
Бракосочетание
25.04.1991
Рождение ребёнка
13.11.1991
Сын: Туктаров Андрей Артурович
Отец ребёнка: Туктаров Артур Фаилович
Рождение ребёнка
26.12.2001
Отец ребёнка: Туктаров Артур Фаилович
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан