Мельниченко Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1876
Дочь: Мельниченко Прасковья (Параскева) Парфеновна
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYJ-F?i=625&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.10.1878
Дочь: Мельниченко Мария Парфентьевна
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSTB-F?i=751&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
30.01.1880
Сын: Мельниченко Иван Парфентьевич
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V7Z5?i=579&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
08.09.1881
Дочь: Мельниченко Мария Парфентьевна
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQTW?i=667&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
03.10.1882
Сын: Мельниченко Ерофей Парфентьевич
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQ86?i=748&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
06.11.1884
Сын: Мельниченко Михаил Парфентьевич
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V4RX?i=834&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.09.1889
Дочь: Мельниченко Евдокия Парфентьевна
Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-YQH2-V?i=408&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно