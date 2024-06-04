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Мельниченко Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1876

Дочь: Мельниченко Прасковья (Параскева) Парфеновна

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSYJ-F?i=625&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
01.10.1878

Дочь: Мельниченко Мария Парфентьевна

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-PSTB-F?i=751&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
30.01.1880

Сын: Мельниченко Иван Парфентьевич

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V7Z5?i=579&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
08.09.1881

Дочь: Мельниченко Мария Парфентьевна

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQTW?i=667&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
03.10.1882

Сын: Мельниченко Ерофей Парфентьевич

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-VQ86?i=748&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
06.11.1884

Сын: Мельниченко Михаил Парфентьевич

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9G-V4RX?i=834&cc=4133834&cat=1013792
Рождение ребёнка
12.09.1889

Дочь: Мельниченко Евдокия Парфентьевна

Отец ребёнка: Мельниченко Парфён (Парфентий) Иванович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9R-YQH2-V?i=408&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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