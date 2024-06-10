Даниловский Андроник Родионович 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даниловский Андроник Родионович

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1846

Дата смерти

26.02.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Даниловский Родион Григорьевич

Мать: Даниловская Евдокия Афанасьева

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даниловская Сусанна Никитична

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Даниловская (Даниловская) Пелагея Андроникова

Мать ребёнка: Даниловская Сусанна Никитична

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1883

Сын: Даниловский Никита Андроников

Мать ребёнка: Даниловская Сусанна Никитична

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Даниловский (Даниловский) Татьяна Андрониковна

Мать ребёнка: Даниловская Сусанна Никитична

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Даниловский Иосиф Андроников

Мать ребёнка: Даниловская Сусанна Никитична

Камень, Чернігівська область
Смерть
26.02.1891
Камень, Чернігівська область

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