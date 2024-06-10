Даниловский Андроник Родионович
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти26.02.1891
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Даниловская (Даниловская) Пелагея Андроникова
Мать ребёнка: Даниловская Сусанна Никитична
Рождение ребёнка
14.09.1883
Сын: Даниловский Никита Андроников
Мать ребёнка: Даниловская Сусанна Никитична
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Даниловский (Даниловский) Татьяна Андрониковна
Мать ребёнка: Даниловская Сусанна Никитична
Рождение ребёнка
1886
Сын: Даниловский Иосиф Андроников
Мать ребёнка: Даниловская Сусанна Никитична
Смерть
26.02.1891