Даниловская Сусанна Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Даниловская (Даниловская) Пелагея Андроникова
Отец ребёнка: Даниловский Андроник Родионович
Рождение ребёнка
14.09.1883
Сын: Даниловский Никита Андроников
Отец ребёнка: Даниловский Андроник Родионович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Даниловский (Даниловский) Татьяна Андрониковна
Отец ребёнка: Даниловский Андроник Родионович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Даниловский Иосиф Андроников
Отец ребёнка: Даниловский Андроник Родионович
Смерть
Неизвестно