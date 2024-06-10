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Даниловская Сусанна Никитична

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Даниловский Андроник Родионович

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Даниловская (Даниловская) Пелагея Андроникова

Отец ребёнка: Даниловский Андроник Родионович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.09.1883

Сын: Даниловский Никита Андроников

Отец ребёнка: Даниловский Андроник Родионович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Даниловский (Даниловский) Татьяна Андрониковна

Отец ребёнка: Даниловский Андроник Родионович

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Даниловский Иосиф Андроников

Отец ребёнка: Даниловский Андроник Родионович

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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