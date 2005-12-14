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Лопатин Николай Николавеич

Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

07.12.1977

Дата смерти

14.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.02.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
14.12.2005

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