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Алексей Исакович

Место рождения

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

1717

Дата смерти

03.02.1756 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Исак Григорьевич

Мать: Ефросинья Михайловна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
1740

Дочь: Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Устинья Федоровна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
1747

Дочь: Васса Алексеевна

Мать ребёнка: Устинья Федоровна

Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд
Смерть
03.02.1756 ст.
Чемерово, Диево-Городищенская волость, Ярославский уезд

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