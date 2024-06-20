Алексей Исакович
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти03.02.1756 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Исак Григорьевич
Мать: Ефросинья Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
1740
Дочь: Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Васса Алексеевна
Мать ребёнка: Устинья Федоровна
Смерть
03.02.1756 ст.