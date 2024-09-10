Соломанида Давыдова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиС 1851 по 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Сын: Григорий Борисов
Отец ребёнка: Борис Павлов
Савинская, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1813
Сын: Дмитрий Борисов
Отец ребёнка: Борис Павлов
Соловьево, Межевской муниципальный район, Костромская область
Смерть
С 1851 по 1857