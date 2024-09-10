Соломанида Давыдова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломанида Давыдова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

С 1851 по 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Григорий Борисов

Отец ребёнка: Борис Павлов

Савинская, Межевской муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Дмитрий Борисов

Отец ребёнка: Борис Павлов

Соловьево, Межевской муниципальный район, Костромская область
Смерть
С 1851 по 1857

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